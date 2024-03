Pavarese: “Ottimo lavoro di Calzona! Se compie il miracolo Champions merita la riconferma"

L'ex direttore sportivo del Napoli, Luigi Pavarese, è intervenuto a Radio Marte

L'ex direttore sportivo del Napoli, Luigi Pavarese, è intervenuto a Radio Marte: “Calzona ha avuto poco tempo per inculcare il suo calcio, al momento ha lavorato sulla testa dei calciatori facendo loro riacquistare fiducia e senso di responsabilità. Incertezze e confusione hanno portato il Napoli ad una situazione imbarazzante. Champions? Affrontiamo una partita alla volta. Ora c’è il Torino, poi il Barcellona, contro cui il Napoli può e deve superare il turno per garantirsi la partecipazione al mondiale per club del 2025, vero obiettivo del Napoli.

Lode a Calzona per quanto fatto fin qui: sarà curioso capire cosa farà il presidente De Laurentiis se il tecnico dovesse centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League e il passaggio del turno contro il Barcellona. Se dovesse riuscirci, Calzona accetterebbe un'eventuale proposta di De Laurentiis. La squadra si sta ritrovando anche fisicamente, grazie all’importante contributo di Sinatti: credo che il permettergli di andar via sia stato - tra gli errori commessi dal patron - quello più grave, insieme all’addio di qualche altro collaboratore di Spalletti".