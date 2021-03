Pavarese: "Scudetto del '90? A Van Basten rispondo con un proverbio napoletano..."

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gigi Pavarese, ex dirigente Napoli: "Voglio rispondere a Van Basten con un proverbio napoletano: 'a ciort è na rot e mentre gira poi s'avota. Il Napoli non ha avuto favori arbitrali nello scudetto del 90. Quello era un Napoli forte che avrebbe meritato di vincere qualcosa in più mentre ricordiamo tanti favori arbitrali in quell'epoca per il Milan. Ci fu restituito qualcosa che ci fu tolto: ma, quello scudetto fu ampiamente meritato. Fu un campionato punto a punto. Quell'anno forse il Napoli non esprimeva un grande calcio, ma era la stagione di avvicinamento al Mondiale in Italia e di giocatori di un certo livello vennero fuori solo negli ultimi mesi. Maradona preparava quel Mondiale che gli fu rubato, quella squadra e quella società meritava quel campionato.

Venendo al Napoli di oggi, Gattuso sta recuperando tutti i suoi pezzi migliori e questo sarà un aspetto determinante per andare in Champions la prossima stagione. Sarebbe la conquista dell'obiettivo minimo prefissato dalla società: la Roma, tranne il pareggio con l'Inter, ha perso tutti gli scontri diretti. Sarà una bella partita ma credo che il Napoli posso avere la meglio".