Pavarese vota Zielinski: "Un po' un eterno in compiuto, ma non me ne priverei mai"

Gigi Pavarese, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Zielinski, meglio trattenerlo o cederlo? Io sono un tifoso di Zielinski, giocatore di cui non mi priverei mai. Potrebbe essere considerato l’eterno incompiuto del Napoli, nel senso che ha qualità tecniche così grandi da non essere riuscito ancora ad esprimerle al massimo delle sue potenzialità. È un equilibratore della squadra e al Napoli potrebbe dare ancora di più. Farne a meno è complicato, credo rappresenti un pensiero per Garcia.

Veiga o Sanchez per sostituirlo? A mio parere, il Napoli sceglierà per il meglio, non avendo mai sbagliato in questi anni le scelte dei giocatori. Si tratta di due ottimi giocatori, dal grande futuro. Mi auguro però che resti Zielinski. L’ascesa dell’Arabia rappresenta una minaccia per il calcio europeo? L’Arabia sta rivolgendo l’attenzione su giocatori affermati, nel pieno della loro carriera per affermare il suo calcio. Questo potrebbe sminuire il valore dei nostri campionati, anche se credo che il fascino dei campionati europei restino invariati. I giocatori, prima di farsi allettare dai soldi, dovrebbero rendersi conto che già sono parte di Società importanti, che hanno fatto e stanno facendo la storia del calcio internazionale”.