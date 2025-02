Pavoletti: "Hamsik era impressionante. A volte mi chiedevo cosa ci facessi io lì"

vedi letture

In una lunga intervista a Radio Serie A, l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato anche del suo trascorso con la maglia del Napoli: "A me impressionava Hamsik. Hamsik è stato forse il giocatore più forte con cui ho giocato. Meraviglioso vederlo. Poi gli altri, campionissimi, fortissimi, veramente in allenamento delle volte dicevo: ‘Cosa ci sto a fare?’. Però Hamsik riusciva a fare tutto, a me piacciono molto i giocatori che riescono a fare tutto, sono protagonisti sempre in ogni fase del gioco, da un’area all’altra. Mi piacciono da morire, e lui era così: lo trovavi a fare legna dietro, poi apriva il gioco ed era a fare gol”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).