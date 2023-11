Pazienza controcorrente: "Mazzarri non si allontanerà dalla difesa a 3, è una sua certezza”

Michele Pazienza, allenatore dell’Avellino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Michele Pazienza, allenatore dell’Avellino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sistema di gioco di Mazzarri? Non credo si allontani dalla difesa a tre che conosce benissimo. In avanti, avendo calciatori che, sono esterni puri, potrebbe anche avere l’idea di optare per un 3-4-3. Oggi passare ad una difesa a quattro per Mazzarri non è facile, lui deve andare su delle certezze. I difensori del Napoli possono fare tranquillamente la difesa a tre. A centrocampo devi escludere uno tra Zielinski, Lobotka ed Anguissa, sceglierà partita per partita. Quando c’eravamo noi eravamo in tanti, c’ero io, Gargano, Yebda e Blasi. Calendario difficile per il Napoli? Mazzarri non sarà proiettato sulle prossime cinque, ma solo sulla prossima. Si farà un’idea che gli permetterà di affrontare le altre.

Futuro? Sono felicissimo per ciò che si sta creando ad Avellino, l’entusiasmo si percepisce anche camminando per strada. La gente impazzisce allo stadio e questo non può che farci piacere. La strada è lunga, ma tutto ciò è stato fatto grazie al fatto che in rosa ho dei giocatori importantissimi. La prima cosa che ho fatto è mettere i giocatori in campo nelle zone in cui si sentono a proprio agio. Sgarbi? E’ bravo, bravo, bravo. Potenzialmente è un giocatore che può fare categorie diverse, è già attenzionato da qualche addetto ai lavori. Deve fare uno step importante, fino a qualche settimana fa era uno sconosciuto. Oggi si ritrova ad aver dimostrato le sue qualità, ora deve esprimersi e farsi vedere. Oggi tutti si aspettano tanto da Lorenzo”.