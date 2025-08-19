Pazzini: "Assenza di Lukaku peserà, ma Napoli ancora favorito. Si è rinforzato e completato"

L'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Giampaolo Pazzini, ha fatto le carte al prossimo campionato ai microfoni di Radio Serie A con Rds: "Il Napoli parte davanti a tutti perché ha lo scudetto cucito sul petto, si è rinforzato e completato. L’anno scorso erano in pochi anche a livello numerico, ora è diverso, anche se l’assenza di Romelu Lukaku peserà tantissimo. Gli ci vorrà un po’ di tempo per rientrare, soprattutto per via della sua muscolatura. Dispiace anche perché quando ti alleni durante tutto il ritiro e sei a pochi giorni dall’inizio, fermarti così è devastante. E anche il Napoli ne soffrirà, è un’assenza di peso che darà più spazio e responsabilità a Lorenzo Lucca".

Chi vedi dietro il Napoli?

“Credo che qualche squadra abbia bisogno di fare ancora qualcosa sul mercato, vedi Milan o Juventus e anche la stessa Inter. Sarà un campionato di grandi incognite perché sei delle prime otto dello scorso anno hanno cambiato allenatore. Sono proprio curioso di vedere quello che succederà".

La possibile sorpresa?

"Direi il Como, ma ormai il Como non si può più definire sorpresa perché ha fatto un grande mercato e tra nuovi acquisti e conferme, mi sembra abbia i giocatori adatti a alla mentalità e al modulo di Cesc Fabegas. Mi piace molto anche il Torino che ha fatto acquisti intelligenti migliorando la rosa e poi ci sono squadre che mi incuriosiscono molto come la Fiorentina di Stefano Pioli e la Roma di Gian Piero Gasperini".