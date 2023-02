Pecci esalta Anguissa: "Sembra il babbo che dice ai figli: divertitevi che al resto ci penso io"

L'ex centrocampista del Napoli Eraldo Pecci ha parlato di Anguissa al Corriere dello Sport

L'ex centrocampista del Napoli Eraldo Pecci ha parlato di Anguissa al Corriere dello Sport: "Sapete chi mi ricorda anche? Il babbo. Quello che dice ai figli: divertitevi voi che a tutto il resto ci penso io. E' l'uomo della fatica ma unisce anche tanta qualità. Giuntoli è stato bravo a scoprirlo come Kim e Kvaratskhelia, ma è stato anche fortunato perché i nuovi si sono subito inseriti grazie all'empatia tattica del gruppo. Non era scontato: prendete Platini o Falcao, ad esempio. Hanno avuto bisogno di tempo prima di dimostrare il proprio valore in Serie A".