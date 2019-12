Pecci: "Guarderei bene l’organico prima di cambiare uomini"

L'ex giocatore del Napoli Eraldo Pecci ha commentato a Marte Sport Live il momento del Napoli in vista del mercato di gennaio: "I problemi non si risolvono col mercato, o meglio non sempre. Il Napoli ad esempio, sperava di risolverli mandando via Albiol e prendendo Manolas, ma così non è stato perché ci sono meccanismi e posizioni che ti fanno rendere meglio o peggio. La squadra azzurra non sta facendo tutto quello che può fare per cui guarderei prima bene l’organico prima di cambiare uomini".