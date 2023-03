Pecci: “Il Napoli sta minimizzando i risultati delle altre. Champions? Ho un solo dubbio”

Eraldo Pecci, ex centrocampista ora opinionista, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte

Eraldo Pecci, ex centrocampista ora opinionista, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte: "Il Napoli sta giocando così bene che sta minimizzando i risultati delle altre. Il distacco è abissale: non mi riferisco soltanto ai diciotto punti di vantaggio, ma anche al modo di stare in campo e al gioco offerto. La costruzione di questa squadra è miracolosa: non succede quasi mai di acquistare gente come Kim e Kvaratskhelia, protagonisti da subito. Lobotka? E' nel cuore della squadra e fa la differenza.