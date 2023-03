Pecci ironizza sul paragone con Lobotka: “E’ molto più bravo di me, ma io sono più alto”

L'ex centrocampista del Napoli Eraldo Pecci è intervenuto durante il programma 'Legends - Ci vediamo a Napoli’, in onda su Canale 8

L'ex centrocampista del Napoli Eraldo Pecci è intervenuto durante il programma 'Legends - Ci vediamo a Napoli’, in onda su Canale 8: “Lobotka è eccezionale. Veniva da un’annata dove era un pochino sovrappeso e infatti non giocava sempre. Quest’anno è il miglior centrocampista d’Italia senza ombra di dubbio. Credo che tenere un rendimento del genere fino alla fine del campionato sarebbe eccezionale. Il paragone con lui mi rallegra: lui è molto più bravo di me, io sono più alto”.