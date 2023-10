Pecci punge Garcia: "A Verona ADL ha vinto la sua prima partita da allenatore"

"È passata la nottata per la squadra azzurra? Diciamo che qualche ora hanno dormito" ha detto ironicamente Pecci.

Commento al veleno su Rudi Garcia. L'ex azzurro Eraldo Pecci, ospite negli studi della Rai per la Domenica Sportiva, parlando così Napoli dopo il successo del Bentegodi: "Aurelio De Laurentiis ha vinto la sua prima partita da allenatore sul campo del Verona. È passata la nottata per la squadra azzurra? Diciamo che qualche ora hanno dormito" ha detto ironicamente Pecci.

