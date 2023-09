Pecci su Raspadori: “Un piccolo Paolo Rossi, ma con Osimhen o fai panchina o ti adatti

"Poi c’è Osimhen, unico in Italia, che fa la differenza e spacca la partita".

TuttoNapoli.net

Eraldo Pecci, ex azzurro e opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli e le milanesi sono le favorite per lo scudetto. Quest’anno, anche se è più difficile rivincere per il secondo anno consecutivo, lo spiraglio c’è per il Napoli. La Juve, infatti, ancora non la vedo in lotta per il titolo.

Differenza col Napoli di Spalletti? I giocatori sono gli stessi, se si recupera anche Kvara, che ha finito in calo l’anno scorso, il nucleo è molto forte. Penso che questa squadra che tende meno al possesso palla e va più in profondità. Questo Napoli può competere con quello spettacolare dell’anno scorso, può ripetersi e giocare anche meglio perché la profondità è importante nel calcio. Poi c’è Osimhen, unico in Italia, che fa la differenza e spacca la partita.

Raspadori? E’ un piccolo Paolo Rossi, ma se hai Osimhen devi fare la panchina tutto l’anno. Essendo bravo si sta cercando di trovargli un’altra posizione in campo, esterno destro o sinistro”.