Pecci sui paragoni scudetto: "Di prima volta ce n'è una sola. E di Diego ce n'è uno"

TuttoNapoli.net

L'ex centrocampista del Napoli Eraldo Pecci ha parlato del possibile scudetto al Corriere dello Sport.

In città c'è qualche vocina che prova a trovare similitudini tra questo Napoli e quello degli scudetti.

"Forse arrivano dai bar? Perché solo lì si possono fare certi paragoni. Ma d'altronde non è colpa dei tifosi o dei giocatori. Diciamo solo che di prima volta ce n'è una sola. E di Maradona ce n'è uno solo. Se provi a fare un paragone con Diego non ne esci mai bene".