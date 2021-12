Pecoraro, ex capo Procura FIGC: "Sistema calcio sbagliato, la Juve ce l'ha nel DNA. Le interessa solo vincere"

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, SI FERMA ANCHE CIOFFI: L'ESITO DEGLI ESAMI Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica. Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica. LE ALTRE DI A SERIE A, OGGI CONTINUA LA 15ª GIORNATA: IL PROGRAMMA COMPLETO Due match alle 18.30, mentre alle 20.45 Napoli e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica, giocano in trasferta contro Sassuolo e Genoa. Due match alle 18.30, mentre alle 20.45 Napoli e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica, giocano in trasferta contro Sassuolo e Genoa.