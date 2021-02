Pedullà: "Gattuso doveva inserire prima Rrahmani. A Napoli l'avevano già bocciato..."

Nel corso di Ne parliamo il lunedì su Canale 8, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del mancato impiego di Rrahmani: "Anche Gattuso fa degli errori, come tutti. Rrahmani doveva arrivare a questo punto già con tante partite nelle gambe, poteva essere inserito in molte partite anche quando c'erano Koulibaly e Maksimovic, ci sono state partite per dargli possibilità e minuti. C'era chi l'aveva già bocciato, un acquisto sbagliato. Doveva solo avere spazio, ora giocherà sempre".