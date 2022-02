Pellissier: “Osimhen e Vlahovic attaccanti completi. Mertens? Lo farei giocare dappertutto”

Sergio Pellissier, storico attaccante del Chievo, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Mi fa piacere che Osimhen sia tornato al gol, a me piace molto, lo reputo un attaccante completo. Sicuramente il ragazzo è sfortunato e lo si vede dai tanti infortuni che ha avuto fino ad ora. Vlahovic è un ragazzo molto giovane che è andato in una squadra importante, dovrà fare attenzione perchè alla Juventus non avrà seconde possibilità quindi deve far vedere le sue qualità da subito.

Intanto il Napoli è andato a vincere a Venezia dove qualche big non è riuscita a portare a casa il bottino pieno, insomma ha avuto la mentalità giusta. La verità è che se vuoi vincere il campionato devi vincere innanzitutto le partite con le piccole, con le grandi si può anche perdere.

C’è grande entusiasmo intorno a questa squadra. Il tifoso napoletano è sempre stato caloroso ed è stato fermato solo dalla paura del COVID. Adesso un pò la squadra, un pò il fatto che sei in lotta per il titolo, un pò perchè arriva la prima della classe che puoi scavalcare in classifica, insomma non mi sorprende che ci sia il tutto esaurito.

Io farei giocare Mertens ovunque, è molto forte e io per primo non credevo avrebbe fatto così bene da prima punta. Più volte ha dimostrato che può giocare dappertutto, ovviamente più passano gli anni e più la gamba cala, però se hai tutta questa qualità puoi sempre fare la differenza.“