Pellissier: "Raspadori è una seconda punta, non è esplosivo come Osimhen"

TuttoNapoli.net

Sergio Pellissier, ai microfoni di Radio Marte, parla di Giacomo Raspadori e del momento del Napoli: “Dopo la sosta, la Serie A entrerà nel vivo: miniciclo di ferro per il Napoli? Partite toste, alle quali gli azzurri si dovranno preparare al meglio. Il Napoli viene da una bella vittoria con la Salernitana, risultato non scontato contro una squadra che deve lottare per la salvezza, e inoltre si trattava di un derby. Ora c’è l’Union Berlino, quali le insidie? La squadra tedesca sta vivendo un periodo molto brutto, viene da 12 sconfitte ma non bisogna sottovalutarla.

Raspadori? A mio parere Raspadori è più una seconda punta che non una prima punta. Sicuramente non lo vedo come esterno d’attacco. La sua determinazione e qualità gli permettono di svariare in varie zone del campo, ma dà il meglio di sé come punta o sottopunta. Come prima punta lo vedo non esplosivo come Osimhen, non così maturo ed ha qualità diverse dal nigeriano. Certo, con Osimhen davanti bisogna adattare Raspadori in altri ruoli, il che non è compito semplice in un Napoli con tanti calciatori forti".