Pellissier svela: “Sono stato vicinissimo al Napoli. Incontrai ADL a Sorrento”

Sergio Pellissier, ex calciatore del Chievo e presidente della Clivense, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli svelando un retroscena di mercato: “Sono stato vicinissimo al Napoli. Ci incontrammo a Sorrento e parlai con De Laurentiis. Fu fatta un’offerta al Chievo che declinò però la proposta ed io non bisticciai con il club e prosegui in Veneto".