"Perché il Napoli gioca così male?", Garcia sorride a un giornalista: "Sì ma tranquillo..."

"Com'è possibile che la squadra che lo scorso anno ha vinto lo scudetto giochi così male senza fare un tiro in porta. Ce lo può spiegare?"

"Com'è possibile che la squadra che lo scorso anno ha vinto lo scudetto giochi così male senza fare un tiro in porta. Ce lo può spiegare?". Questa la domanda di un giornalista in conferenza stampa post Genoa rivolta a Rudi Garcia. La sua risposta è accompagnata da una smorfia d'ironia, anche se non c'è nulla per cui sorridere: "Sì tranquillo (ride, ndr). Tranquillamente lo posso spiegare.

Come detto abbiamo giocato male per un'ora e dovevamo fare meglio. Quando lasci l'avversario vincere i duelli succede che non sei all'altezza di quello che speriamo. Un segnale non positivo? Vediamo se siamo in grado dalla prossima partita di cambiare questa cosa. Il Genoa è una grande società, uno stadio difficile".