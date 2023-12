Perché Simeone solo nel finale? Mazzarri: "Vedete l'anno scorso quanto è entrato..."

Giovanni Simeone è entrato soltanto per gli ultimi cinque minuti (più recupero) di partita, così a Walter Mazzarri nell'intervista post-partita

Giovanni Simeone è entrato soltanto per gli ultimi cinque minuti (più recupero) di partita, così a Walter Mazzarri nell'intervista post-partita è stata posta una domanda anche su questa scelta. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro ai microfoni di DAZN:

“Vedete l’anno scorso quando hanno stravinto quanto è entrato. Abbiamo finito con quattro attaccanti contro una squadra che giocava di contropiede e che non è l’ultima arrivata e si poteva anche rischiare di perdere. Non abbiamo preso contropiede, siamo migliorati, ci è mancato solo il gol. Per migliorare l’aspetto mentale serve fare solo gol, perché dopo una partita come oggi, l’ho detto anche ai ragazzi, era essere più concreti sotto porta”.