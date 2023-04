Perinetti: "ADL rivendica un diritto, ma polemica prezzi è stata molto acuta"

Giorgio Perinetti, diesse del Brescia, è intervenuto a Marte Sport Live

Giorgio Perinetti , ds del Brescia, è intervenuto a Marte Sport Live: "D'impatto dispiace che nel momento così bello della stagione vi siano queste situazioni, dopo 33 anni il Napoli sta per festeggiare lo scudetto ma il momento andrebbe vissuto con più gioia e partecipazione anche nel rispetto di certe problematiche. Il presidente De Laurentiis rivendicava il diritto del Napoli di avere un tifo, in quanto tale e basta, anche la polemica sui prezzi l'ho trovata molto acuta, capisco tutto ma andrebbero tenute presenti tutte le parti.

Non entro in maniera approfondita sul tema però secondo me non bisognerebbe rovinare un momento del genere, lo scudetto sta per arrivare e anche la stagione potrebbe essere conclusa in maniera epocale".