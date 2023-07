Perinetti: "Giuntoli top player della Juve? Ha esperienza, ma contano i giocatori"

Gorgio Perinetti, attuale direttore tecnico dell'Avellino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare nel nuovo ds bianconero.

Gorgio Perinetti, attuale direttore tecnico dell'Avellino ed ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare nel nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli. Queste sono state le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso della trasmissione "Fuori di Juve": “Se la Juve lo ha scelto ha pienamente fiducia nelle qualità di Giuntoli che ha dimostrato a Napoli. La società bianconera comunque ha rivisto il suo management, Cristiano va a coordinare un'area in cui ci sono persone brave come manna, Chiellini e lo stesso Cherubini. E' una struttura consolidata, alla quale si aggiungono l'esperienza e le intuizioni dell'ex ds dei partenopei. Può fare sicuramente bene".

Giuntoli può essere il vero top? Perinetti la pensa così: "Mi verrebbe da dire di sì, perché è un collega e questo rivaluta anche la figura del ds. Però, essendo la Juventus una società importante, i direttori danno il loro contributo ma poi le partite le vincono i giocatori: bisogna quindi acquistare quelli giusti. Il nuovo manager bianconero ha dimostrato di essere capace”.