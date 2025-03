Perinetti: "Il Napoli ha dominato contro l'Inter, una prestazione straordinaria"

Oggi è tornata la convinzione di poter contrastare la favorita Inter

Giorgio Perinetti, ai microfoni di Radio Marte, parla del momento di casa azzurra: "Il Napoli ha dominato contro l'Inter, quindi ha la convinzione di poter vincere lo scudetto. Anche l'Atalanta è una candidata al titolo. La prestazione con l'Inter è stata straordinaria, il Napoli è molto più convinto perché ha dominato la gara, ha subito un gol per una prodezza di Dimarco, ma non ha mai avuto problemi, ha dominato e ha pure sfiorato il gol della vittoria, è stata una grande partita. Nel mese di febbraio gli azzurri hanno avuto una flessione, ma i pareggi a Roma sono stati anche sfortunati, le squadre di Conte comunque hanno sempre finito in crescendo il campionato.

Oggi è tornata la convinzione di poter contrastare la favorita Inter. Del resto, se strapazzi in quel modo la squadra più forte del torneo è chiaro che devi crederci, si tratta solo di mantenere alta la concentrazione per vincere le partite. L'Atalanta non ha più il peso della Champions, è anche lei una candidata, poi si è aggiunta la Juventus nelle ultime ore perché è a sei punti dalla prima ma deve superare tre squadre, anche se c'è Juve-Atalanta. Billing? Era uno degli ultimi arrivati e conoscendo Conte aveva bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di squadra, altrettanto dicasi per Okafor che può dare una mano davanti".