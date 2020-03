Perinetti: "Porte chiuse salvaguardano la regolarità del campionato"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto l'ex ds del Genoa Giorgio Perinetti in merito al momento delicato del calcio italiano: “E' un'emergenza da prevedere, ma epocale ed è normale che i provvedimenti vadano presi strada facendo. Questo virus si è sviluppato in Cina, seguendolo come una cosa lontanissima e invece il mondo è veramente piccolo ad oggi. Probabilmente l'Italia è la più colpita, abbiamo esigenze importanti ed è giusto vengano presi i provvedimenti adeguati. Il provvedimento delle porte chiuse vanno a salvaguardare l'aspetto della regolarità del campionato, tutti giocano con lo stesso problema. Dal momento in cui giochiamo a porte chiuse, le televisioni ne trarranno vantaggio. Giocare ogni tre giorni o star fermi? Non credo si tratti solo di 10 giorni".