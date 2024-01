Pescara, Zeman attacca la Juve Next Gen: "Con noi 2 gol in fuorigioco, ma so che si deve salvare"

Zdeněk Zeman, tecnico del Pescara, è tornato sulla sconfitta contro la Juventus Next Gen.

© foto di Federico Gaetano

Zdeněk Zeman, tecnico del Pescara, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Perugia è tornato sulla sconfitta contro la Juventus Next Gen: "Noi ad Alessandria abbiamo fatto un primo tempo buono. Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, cinque ammonizioni diventa difficile, anche perché la Juventus si deve salvare. Noi siamo sempre stati liberi mentalmente, dall’inizio, poi ci siamo sentiti troppo bravi e non abbiamo fatto bene".