Pescara, Zeman punge la Juve: "Sono cose che si ripetono e non è normale"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Serie C contro il Picerno, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha commentato così brevemente la restituzione alla Juventus dei 15 punti di penalizzazione in attesa del nuovo procedimento: "Non mi sbilancio, sono cose che si ripetono e non è normale", la chiosa del boemo.