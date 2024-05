Petruzzi: "Con Conte c'è un big del Napoli che rischia di essere penalizzato"

A TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Fabio Petruzzi. Ecco le sue parole

TuttoNapoli.net

A TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Fabio Petruzzi. Ecco le sue parole:

Cosa l'ha impressionata quest'anno dell'Inter?

"La serenità e l'intensità. E non è facile quando giochi a calcio di coniugare qualità e intensità. E' una squadra serena in campo, gioca come in Premier. E' una delle 3-4 squadre più forti d'Europa. Calhanoglu è un giocatore importantissimo ora, Dimarco è cresciuto tanto. Forse c'è da fare qualcosa dietro per il prossimo anno".

Che ne pensa di Lopetegui al Milan?

"I tifosi sento che non sono contenti. il ciclo Pioli credo sia finito, il Milan però ha bisogno di certezze e Lopetegui non lo è".

Quale la squadra ideale di Conte?

"Milan o Napoli? Sono due grandi squadre. Lui è bravo anche a cambiare sistemi di gioco, ma col 3-5-2 Leao e Kvaratskhelia rischiano di non essere al meglio".