Pezzano racconta Insigne in MLS: "Il più pagato di tutti, anche di Ibrahimovic"

Giuseppe Pezzano, imprenditore italo-americano e fondatore di OSA Seattle, ha così parlato a TMW Radio durante il programma MLS Breaking News. Il tema di discussione iniziale è l'approdo di Insigne a Toronto: "Parliamo del salario più caro mai riconosciuto a un giocatore, anche più di Ibrahimovic, anche se negli USA quando si fanno le offerte si parla di lordo, e questo vale anche per Insigne. Quello che attualmente guadagna di più è Carlos Vela, con 6 milioni e 300mila dollari netti. Insigne invece arriverà a guadagnarne quasi 8, sempre lordi. Per definire i giocatori "di valore speciale" non ci sono parametri, ognuno fa".

Le trattative sono come in Europa?

"Quando si va a trattare un giocatore importante c'è un membro della federazione, la MLS, che ti accompagna alla firma del contratto. Come se un delegato Lega accompagnasse il direttore sportivo di una squadra a fare l'affare. Anche perché, come nel caso di Insigne, il contratto non viene firmato con un singolo club bensì con la MLS!".