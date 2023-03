Pià: "Due giocatori dell'Atalanta possono fare davvero male al Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Inacio Piá, ex attaccante di Napoli e Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Inacio Piá, ex attaccante di Napoli e Atalanta: "Il cuore è diviso a metà, ma sabato farò più il tifo per il Napoli che per l'Atalanta. Gli azzurri meritano più che mai lo Scudetto e spero che possa arrivare il prima possibile. Napoli è una città che vive la gioia per il calcio come nessuna, i tifosi sono incredibili. Giocare qui è qualcosa di speciale, qualsiasi sia il tuo passato. Ogni giorno vivi emozioni uniche già solo camminando per la città, è difficile trovare questo affetto in altre piazze nel mondo.