Pià: "E’ bello vedere il Napoli di nuovo in alto, ha tutto per giocarsi le sue carte"

"Deve cercare di non perdere terreno e di lottare fino alla fine per portare di nuovo lo scudetto in città".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

L'ex azzurro Inacio Pià ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “E’ bello per me vedere il Napoli di nuovo in alto. Chi ha avuto la fortuna di giocarci lo sa. Il Napoli ha tutto per potersi giocare le sue carte, deve cercare di non perdere terreno e di lottare fino alla fine per portare di nuovo lo scudetto in città.

Atalanta? Non è da ora che fa un lavoro a 360° sui calciatori: cresce i giovani e li porta in prima squadra. Non c’è la fretta di dover tirare fuori il giocatore o il talento. Ovviamente non è semplice e possono sbagliare anche loro però ci sono idee, c’è un team importante. Normale che poi il lavoro paghi. L’Atalanta è una realtà, un esempio”.