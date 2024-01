Pià: "Napoli in confusione. Errori sotto porta? Ecco il motivo"

A Radio CRC è intervenuto Inacio Pià, doppio ex di Torino-Napoli.

TuttoNapoli.net

A Radio CRC è intervenuto Inacio Pià, doppio ex di Torino-Napoli: "Il Napoli? Le aspettative erano altissime dopo la stagione fatta l’anno scorso. Questa stagione è partita male con Garcia, poi con un cambio d’allenatore non è mai facile dare un’impronta. Mazzarri è arrivato in un momento delicato. L’allenatore soprattutto quando subentra e non ha la possibilità di lavorare con una settimana tipo cercando di far capire ai calciatori le proprie idee, non è facile. Il Napoli è in confusione, non sa che vuole fare in campo, dato dal nervosismo e dal momento che sta attraversando se andiamo a vedere la classifica. C’è da dire che Mazzarri sta giocando con un modulo che non è il suo perché non ha calciatori adatti alla sua idea di calcio. Però il Napoli deve dare un’impronta diversa già dalla prossima partita.

Gli errori sotto porta? C’è nervosismo. Il fatto che il Napoli debba vincere e riuscire a stare nelle alte posizioni porta un po’ di nervosismo. È questione di momento e serenità, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per poter spezzare un po’ la stagione per quello che è stata fino ad adesso. Un club importante ha bisogno di un direttore che abbia carisma e sappia gestire le situazioni delicate che si creano all’interno di uno spogliatoio. Il direttore deve essere bravo a capire le situazioni per essere il punto di incontro tra spogliatoio, società e piazza. È normale che il Napoli non avrebbe mantenuto la stagione fatta l’anno scorso. Bisognerà fare qualche inserimento, non che il Napoli non ne abbia già, anche dal punto di vista societario e di staff che faccia competere il Napoli in Europa”.