Pià prevede: "Possibile mossa a sorpresa di Spalletti"

Inacio Pia, ex attaccante di Atalanta e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc

TuttoNapoli.net

Inacio Pia, ex attaccante di Atalanta e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Non penso che un giocatore come Simeone prenderebbe come una bocciatura il fatto di partire dalla panchina stasera se accadesse. Spalletti è un grande maestro nel tenere tutti sull’attenti, facendoli restare concentrati. Può essere una mossa a sorpresa far giocare Raspadori, tenendo Simeone caldo per la partita di Champions".