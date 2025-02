Pià: "Scudetto, occhio all'Atalanta. Gasp è uscito allo scoperto"

Inacio Pià, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori? In questo momento è in grande fiducia, è un giocatore che se ha la libertà di svariare sul fronte d’attacco può metterti in difficoltà. Mi rivedo in lui per come interpreta quel ruolo, in questo finale di stagione può essere decisivo.

Modulo anti-Inter? Ognuno di noi vede un modulo rispetto ad un altro, ma gli interpreti a questo livello fanno la differenza. Non vedo problematiche nel Napoli dal punto di vista tattico. Napoli-Inter è una gara importante, ma non fondamentale. Il Napoli basta che non perda per mantenere il distacco minimo dall’Inter, gli azzurri non devono sentire la pressione di vincere a tutti i costi. Atalanta? Loro ci credono, vivo a Bergamo e vivo l’aria che si respira in città. Gasperini è uscito allo scoperto, farà il possibile per stare attaccato e per ripetere un miracolo calcistico. Hanno solo il campionato da giocare, così come il Napoli. L’Atalanta è in corsa per lo scudetto, ma dipenderà molto dagli scontri diretti”.