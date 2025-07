Piccinini: "Napoli re del mercato! Conte ha detto che sono favoriti, c'è più consapevolezza"

Il giornalista e telecronista Sandro Piccinini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb affrontando una serie di temi di mercato. "Il Napoli è il re del mercato - ha detto da Pontremoli dove ha ricevuto il Premio Raschi - aveva già un impianto importante, ha vinto uno scudetto anche sulla base di qualche errore grave dell'Inter però era una squadra di prima fascia e ora ha aggiunto nomi importanti. L'accordo Conte-De Laurentiis si è rinsaldato e Conte ha detto che ora è favorito per lo scudetto, c'è una consapevolezza mentale che prima non c'era. Il Napoli è in chiaro vantaggio per ora per il prossimo campionato.

L'Inter? Non è messa così male, nei giudizi c'è ancora il fresco ricordo delle delusioni però fino a tre mesi fa era considerata la migliore. La società nerazzurra è sempre fatta da persone competenti e secondo me sta agendo con calma e penso che alla fine inserirà quei 3-4 uomini giusti per poter competere. Lookman è una pedina di gran livello, ci può essere il dubbio del grande salto ma è comunque un bel giocatore".