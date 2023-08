Pierpaolo Marino: "Stupito dagli sceicchi su Veiga, ADL si era mosso bene e in silenzio"

Un fenomeno, quello del ricco calcio arabo, che è sempre esistito e che ora più che mai mina i piani dei club europei per una ragione

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo per il Napoli di Maradona e in secondo luogo dal 2004 al 2009, è stato intervistato dai taccuini de Il Mattino per parlare della beffarda vicenda Gabri Veiga, destinato ormai all'Al-Ahli: "Non immaginavo che gli sceicchi potessero andare su questo tipo di giocatore anche perché De Laurentiis si era mosso bene sotto traccia, facendo tutto in silenzio come sempre".

Un fenomeno, quello del ricco calcio arabo, che è sempre esistito e che ora più che mai mina i piani dei club europei per una ragione: "Parliamo di Paesi che non si sottopongono alla stessa regolamentazione economica dei club europei e della “zona Fifa storica” ne consegue che la diversa regolamentazione del fair play gli permette di agire in maniera incontrastata".