Pippo Inzaghi esagera: “Mio fratello Simone a livello di Guardiola, se non superiore”

Filippo Inzaghi è intervenuto a microfoni di Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Filippo Inzaghi è intervenuto a microfoni di Sky Sport: “Mio fratello Simone? È stato un fuoriclasse, nessuno avrebbe saputo reagire come ha fatto lui. Le critiche sono ingiuste, Simone in due anni ha fatto cinque finali. Lui con la sua serietà e dedizione ha dimostrato di essere ai livelli di Guardiola, se non superiore. Io sono il fratello, ne parlo bene, ma è uno dei migliori allenatori del mondo".