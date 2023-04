Pistocchi: “Arbitraggio scandaloso! Mancato giallo a Leao non si vede neanche tra i dilettanti”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Maurizio Pistocchi , giornalista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Il Napoli ha giocato un’ottima partita, ha fatto tutto ciò che poteva fare, è stato padrone del campo ma è mancato un po' di cinismo. Nei primi 11’ ha avuto 4 occasioni da gol, quella di Kvaratskhelia a inizio gara è stata clamorosa, il portiere era battuto ma non è stato salvato da un intervento dei difensori. E’ mancata la cattiveria per esempio in Mario Rui, perché doveva fare fallo su Brahim Diaz a metà campo una volta saltato. Cosa che il Milan, nei momenti decisivi, ha saputo fare.

Mi è piaciuta molto la prova, Zielinski ha giocato quasi da seconda punta, con Anguissa più arretrato a sostenere Lobotka. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento tattico, poi perdi in contropiede… Però il Napoli non ha intenzione di cambiare registro, si difende attaccando e tutto questo è assolutamente giusto. Il club azzurro è una grande squadra e, se perde, lo fa mantenendo integra la sua identità ed il suo gioco. Sono le piccole squadre quelle che si adeguano agli avversari snaturandosi. Non puoi chiedere a City o Barcellona di snaturarsi, come non potevi farlo col Milan di Sacchi.

Il Napoli può ribaltare la situazione, al Maradona? Certamente sì. Farà una gara di grande concentrazione e Spalletti cambierà qualcosa prendendo spunto da ciò che di positivo ha visto a San Siro. Ricordate che dalle sconfitte si impara di più che dalle vittorie. Il Napoli, da questa sconfitta, ha imparato come neutralizzare il Milan al 90%. Mi dispiace che per squalifica non ci sarà Kim, giocatore importante del Napoli: l’ammonizione è ingiusta, non c’era fallo e ha protestato andandosene via, quindi neanche in modo provocatorio. L’arbitraggio è stato scandaloso, la mancata ammonizione di Leao è assurda, neanche tra i dilettanti accadono cose del genere”.