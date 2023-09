Pistocchi azzarda: “Immobile assomiglia più ad Osimhen che a qualsiasi altro attaccante”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: “La Nazionale? Sarà sicuramente il campo di San Siro stasera piuttosto che quello dove hanno giocato Macedonia e Italia. La squadra meno tecnica è avvantaggiata se si gioca su un terreno come quello.

La coppia delle due mezze ali Frattesi-Barella è meglio perché giocano insieme nell’Inter. Il problema vero dell’Italia è che non c’è un centravanti. Ad Immobile vogliamo tutti bene, ma quando è andato all’estero ha fatto malissimo. Vuol dire che è un giocatore adatto ad un certo tipo di calcio.

Al posto di Politano penso che per le caratteristiche di gioco di Spalletti, Orsolini sia quello più qualificato. È un esterno che viene dentro al campo e gioca a destra essendo mancino.

Immobile assomiglia più ad Osimhen che a qualsiasi altro attaccante, predilige l’attacco alla profondità. Però Osimhen è molto migliorato. In questo si individualizzano tutte le problematiche. L’Italia non ottiene risultati importanti dal 2010 togliendo la vittoria dell’Europeo. Insomma, sarà anche un problema strutturale. In Italia si dà sempre la colpa al portiere o all’allenatore, qualche cialtrone ha dato la colpa a Donnarumma per il gol della Macedonia.

La problematica più seria che noi abbiamo in questo momento è che sono vent’anni ormai che non abbiamo un progetto di rifondazione. Sotto Gravina stiamo andando in un precipizio. Se il Governo non fosse impegnato in cose più serie, richiederebbe il commissariamento della FIGC e della Lega".