Pistocchi boccia Anguissa: “Con l’Atalanta la peggior partita da quando è a Napoli”

GIOVANALI PRIMAVERA, PARI CASALINGO PER GLI AZZURRINI: FINISCE 1-1 COL TORO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. LE ALTRE DI A ALLAN VUOLE SVINCOLARSI DALL'EVERTON, C'È LA REGIA DI SARRI: LO VUOLE ALLA LAZIO Il centrocampista brasiliano a Napoli fu uno dei pilastri dell'attuale allenatore biancoceleste che spera di riaverlo in rosa dalla prossima estate.