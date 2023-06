Pistocchi boccia Galtier: "Non è all'altezza! Al Napoli serve uno che conosca la Serie A..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ritengo Galtier all'altezza del Napoli. Non conosce il campionato italiano e ci metterebbe un po' di tempo prima di conoscere le caratteristiche degli avversari. Non lo prenderei. Mi orienterei su un allenatore che ha già esperienza in Serie A, così sarebbe molto più facile ereditare da Spalletti la squadra che ha vinto stradominando il campionato".