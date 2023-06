Pistocchi boccia Garcia: “Non mi piace, avrei preso Luis Enrique, De Zerbi o Dionisi”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di TvPlay

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di TvPlay: “Rudi Garcia al Napoli non mi entusiasma. Ho visto come lavora. E’ un buon allenatore, ma gli manca quel quid tecnico che hanno profili come Spalletti, De Zerbi, Guardiola e Nagelsmann. Quello che ti fa fare la differenza. Il Napoli è campione d’Italia e deve difendere lo Scudetto. Per farlo dovrà ripetere una grande stagione. La differenza la farà chi sta in panchina. L’Inter è molto forte, la Lazio sta facendo una campagna acquisti mirata. Quando Sarri può lavorare e prendere giocatori adatti al suo gioco raramente sbaglia. Avrei scelto un altro allenatore, avrei preso Luis Enrique. Il Napoli per strutture non è all’avanguardia come altri club, De Laurentiis non ha mai fatto tantissimo e tutti gli allenatori hanno avuto difficoltà. In alternativa avrei preso De Zerbi o Dionisi che ha fatto tante partite giocando benissimo. Attenzione anche ad uno come Slot. Garcia è un usato sicuro.

Sono tre anni che parlo di Berardi in chiave Napoli, sarebbe perfetto per il 4-3-3 degli azzurri. Se lo prende la Lazio consegna a Sarri un giocatore perfetto”.