Pistocchi: "Con la Lazio gara cruciale. Calma e gesso, idee e lavoro di Conte non si discutono"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: "Lazio-Napoli è una partita che può essere decisiva, in contemporanea l’Inter gioca a Torino. Il risultato del Napoli potrebbe condizionare anche la gara dell’Inter, vincendo potrebbe mettere pressione alla squadra di Inzaghi. Sono convinto che i messaggi lanciati da Conte in questa settimana servono per proteggere la squadra. Ha spostato il focus su centro sportivo e settore giovanile evitando delle ultime partite che sono stati due pareggi. In questi due pareggi, secondo me, il Napoli è andato più più vicino degli avversari a vincere la partita ma gli è mancato la voglia di dare il colpo del ko, soprattutto a Roma. Ha dato l’impressione di difendere l’1-0 senza preoccuparsi molto di farne un altro, questo può essere un limite. Forse anche l’essere in testa da tanto tempo può essere un piccolo stress per la squadra. Conte si è un po’ lamentato dell’ambiente, ma se dice questo dimostra di non conoscere la mentalità del tifoso napoletano che per sua natura passa dalle stelle alle stalle. Pessimista se non vince e ottimista se si vincono le partite. Il campionato del Napoli è stato finora strepitoso, anche dal punto di vista tecnico. Sta facendo una serie di risultati straordinari. Quindi calma e gesso, bisogna avere fiducia, vedere quali sono le qualità di questa squadra e pensare che possa giocarsela fino alla fine con l’Inter. In questo campionato contano le idee, il lavoro e anche l’ambiente. Le idee e il lavoro di Conte non si discutono, da quando ha cambiato sistema ha anche giocato un ottimo calcio.

Nel 3-5-2 resta fuori Politano? Per me finora è stato uno dei migliori, la scelta potrebbe anche essere un sistema diverso con Raspadori a sinistra. Mi fido di Conte, sa che è una partita molto pericolosa e non perdere a Roma può essere un passo fondamentale verso lo scudetto. La mia idea è che quando un sistema difensivo funziona, non lo cambierei. Il Napoli ha fatto benissimo con la difesa a quattro. Poi non dimentichiamoci di Simeone, anche lui sarebbe perfetto nel 3-5-2 giocando in coppia con Lukaku. Ci sono tante cose che potresti fare adattando i giocatori che hai ad un sistema di gioco che potrebbe funzionare benissimo. Sono molto curioso, oggi è una partita cruciale per il prosieguo del campionato. Mi auguro di vedere un Napoli un po’ più coraggioso della partita con la Roma, perché le sue potenzialità sono superiori a quelle della Lazio”.