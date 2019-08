Pistocchi: "Elmas, che qualità. Vista la giocata nel gol? Juve dovrà cedere per l'investimento De Ligt"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi: "Nella situazione del Napoli, con un ottimo bilancio e con una squadra buona con qualità media alta, per migliorare servono giocatori di talento e bisogna essere bravi a prenderli senza strapagarli perché il club non può permetterseli. La Juventus nonostante la plusvalenza con Cancelo dovrà cederne altri, leggevo poco fa, perché l'investimento CR7 e De Ligt comporta cessioni eccellenti. Il Napoli infatti prosegue in una politica adeguata, ad esempio Elmas l'avevo già visto ed ha dimostrato le sue qualità, facendo giocate difficili, come in occasione del gol mettendo la palla in un corridoio strettissimo per 30 metri, son ogiocate difficili che fanno solo i grandi giocatori. Lui, come l'anno scorso Fabian, migliora la qualità. Manca forse James, ma darebbe meno equilibrio, dietro la punta toglierebbe spazio a Mertens.

Sugli agenti s'è arrivato ad un punto di non ritorno, hanno preso un potere che solo un patto tra i club più importanti può portare ad abbassare le commissioni. Solo così si può modificare il mercato, ma tutti cercano di vincere usando mezzi leciti e non leciti".