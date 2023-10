Pistocchi: "Garcia sfiduciato da ADL e dalle prestazioni. Al Napoli serve un allenatore top"

"A questo punto poteva richiamare Mazzarri. Penso che De Laurentiis abbia fatto delle valutazioni sbagliate".

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “L’infortunio di Osimhen in Nazionale? È una situazione dalla quale è molto difficile uscire, succede a tutte le squadre. I giocatori importanti vengono pagati dai club e si fanno male in nazionale. Probabilmente si dovrebbe pensare ad un calendario differente. De Laurentiis ha ragione, ma è una magra soddisfazione perché non può far niente per cambiare la situazione.

La Nazionale italiana? Mi ha dato sensazione di organizzazione, discreta solidità, ha costruito poco in fase offensiva, però anche in un’altra azione fotocopia del gol è andata vicino a fare gol. Non abbiamo la prima punta, una volta avevamo l’imbarazzo della scelta, oggi non ne abbiamo neanche uno".

Il Napoli? Garcia è stato sfiduciato da De Laurentiis nel momento in cui ha contattato Conte, è stato sfiduciato dalle prestazioni fino ad ora. Non so se De Laurentiis pensa di essere diventato una trinità: allenatore, dirigente e direttore sportivo. Lui, in qualità di presidente, dovrebbe stare più lontano possibile dalla squadra. Tra il 5-3-2 di Conte e il 5-3-2 di Mazzarri non c’è differenza. A questo punto poteva richiamare Mazzarri. Penso che De Laurentiis abbia fatto delle valutazioni sbagliate. Garcia è un buon allenatore, ma non un top level. A Napoli serve un top level".