Pistocchi: "Giuntoli via? L'importante è non perdere l'area scouting"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "Gli addii possono rovinare la festa del Napoli? Assolutamente no, la storia l'ha dimostrato spesso. Il Napoli pur cambiando spesso ciclo, è sempre rimasto in alto e ha addirittura vinto, dalle coppe al campionato. Nel calcio gli uomini vanno e vengono, la società deve solo essere pronta a qualsiasi evenienza. Se al Napoli arrivasse un'offerta irrinunciabile per Osimhen, cosa dovrebbe fare se non impacchettarlo e mandarlo via? Poi devi essere bravo a rimpiazzarlo con elementi all'altezza.

L'addio di Giuntoli? L'offerta della Juventus è molto seria, anche se molto dipenderà da quello che succederà nei processi sportivi. L'importante per il Napoli è che resti l'area scouting, perdere quella sarebbe gravissimo. Perdere solo Giuntoli sarebbe meno grave, visto che puoi rimpiazzarlo con professionisti comunque encomiabili. E Accardi è uno di questi".