Pistocchi: "Gli allenatori non incidono? Allora spiegatemi i Napoli di Sarri e Spalletti"

Spalletti e Sacchi? Sacchi è stato un grande rivoluzionario, ma il suo calcio non sarebbe più applicabile nel 2023. Lui era stato bravo ad ottenere che i suoi campioni corressero come gregari. Oggi invece i campioni vanno gestiti in un’organizzazione di gioco e in questo Spalletti sta dimostrando di essere davvero bravissimo. Dove può arrivare il Napoli in Champions, poi, è tutto da vedere. La Champions è come Sanremo: ci sono tutti i big e non è mai facile vincere… Quello che sicuramente possiamo dire è che il Napoli è all’altezza delle più grandi. Quindi puoi ottenere qualsiasi risultato, il problema è quando non lo sei e devi sperare in un colpo di fortuna. La competenza oggi è la prima richiesta per fare calcio e il Napoli ha dimostrato di averne a bizzeffe. Devi essere competente per arrivare per primo su dei talenti dove club più ricchi di te possono surclassarti. De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti finora sono stati bravissimi. Il Napoli lo scorso anno non ha avuto Osimhen per due mesi e mezzo, e abbiamo visto che differenza fa. Poi ha lavorato molto con Spalletti ed è migliorato. Quando sento dire che gli allenatori non incidono sul gioco, chiederei perché il Napoli di Sarri e il Napoli di Spalletti hanno dominato il campionato con rose inferiori a quelle di Juventus e Inter. Il Napoli di Spalletti sta per vincere, mentre quello di Sarri non ha vinto per i noti motivi…”.