Pistocchi: "I campioni d’Italia devono rafforzarsi. Erede Kim? Ecco il profilo adatto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "Le parole di De Laurentiis non sono state rassicuranti. I campioni di Italia non devono ricostruirsi, ma rafforzarsi. Evidentemente ADL ha messo in preventivo un'altra partenza importante, dopo quella di Kim che ha fatto una super stagione. La speranza è che lo scouting abbia individuato i giusti eredi di chi va via. In difesa a me piace molto Itakura, sarebbe il profilo adatto per raccogliere il vuoto lasciato da Kim. Poi bisognerà capire cosa succederà con Osimhen, dove il PSG è sul pezzo e dove il Napoli dovrà farsi trovare pronto in caso di ricambio. Il ciclo del Napoli è appena cominciato, quindi speriamo non ricostruisca un bel niente.

Le parole sulla juventinità di Giuntoli? Non cambia nulla, il suo operato al Napoli è stato eccelso e qualsiasi discussione ora non c'entra nulla. Facendo una battuta, chissà come avrà sofferto il giorno del 5-1 alla Juventus (ride ndr). Giuntoli ha fatto una scelta professionale, che va rispettata. Poi le sue parole sulla Juventus sono parte di un modus operandi sbagliato, finalizzato solo per ingraziarsi subito la sua nuova tifoseria. Serve a poco fare certi discorsi.

Il rapporto tra Giuntoli e Allegri? La Juve aveva deciso di cambiare allenatore e credo Giuntoli fosse d'accordo. Tra loro nasce un rapporto controvoglia, Allegri è rimasto alla Juve dopo aver ottenuto l'ennesimo patteggiamento dalla UEFA con l'esclusione dalla Conference. Con il solo campionato da fare, ora Allegri ha poche scuse e la Juve ha già il suo capro espiatorio se le cose andranno male in campionato. Allegri ha bocciato Chiesa e Vlahovic, bisogna vedere cosa farà sul mercato e come ripagherà i vuoti in bilancio".