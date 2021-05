Pistocchi: "Il Verona sta bene, ma non farà la partita della vita"

Maurizio Pistocchi parla a Marte Sport Live: “Il Napoli gioca in casa ed è abituato a giocare sul suo terreno: il Verona sta abbastanza bene e sicuramente non verrà ad arrendersi, ma non credo che farà la partita della vita. Il Milan invece va a Bergamo e se l’Atalanta perde, rischia di andare in quarta fascia in Champions e quindi trovare tutte le big per cui se la giocherà. Il codice deontologico dei giornalisti impongono a noi il dovere di dire la verità mentre il codice deontologico di calciatori e arbitri non dice le stesse cose”.