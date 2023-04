Pistocchi: "Leao-Lozano era rigore, errore inspiegabile! E non sbaglia solo il VAR..."

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Oggettivamente è inspiegabile come il VAR non abbia richiamato Marciniak sul contatto Lozano-Leao. Ma nella lettura dell'episodio c'è anche la responsabilità di Marciniak, non solo del VAR. Il piede di richiamo di Leao travolge in pieno l'avversario, Lozano, con la palla ancora a distanza di gioco, in campo. Per cui è sicuramente calcio di rigore, al di là di quello che poteva dire o non dire il VAR. E' un grosso errore, specie se fatto da un arbitro così importante come il polacco".