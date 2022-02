Pistocchi: “Lobotka indispensabile. Juve in Champions, per il quarto posto sarà sfida a due”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed opinionista televisivo Maurizio Pistocchi: “Col ritorno di Osimhen ed i titolarissimi il Napoli ritrova una fisicità che è fondamentale nel nostro campionato. Spalletti ha valorizzato Lobotka che è diventato indispensabile. La Juventus la vedo in Champions. Sarà sfida Atalanta-Milan per il quarto posto in Serie A. Se l'Inter batte il Milan rischia di andare a +10 ed il campionato sarebbe finito. Tra Napoli ed Inter sarà gara aperta".